ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة وإلقاء الحجارة عليها بسبب خلاف على منزل بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على المتهمين بالتعدي على سيدة وإلقاء الحجارة عليها، ما أسفر عن إصابتها بسحجات متفرقة، بسبب خلافات بينهم حول ملكية منزل بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين شخصين وإحدى السيدات، وقيامهما بإلقاء الحجارة عليها بالإسماعيلية.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 أغسطس الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، اتهمت فيه شقيق زوجها ونجله، المقيمين بدائرة القسم، بالتعدي عليها بالسب وإلقاء الحجارة عليها، ما أسفر عن إصابتها بسحجات متفرقة، بسبب خلافات بينهم حول ملكية منزل كائن بدائرة القسم.

وأكدت الوزارة أنه أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.