وفاة 109 مهاجرين في حادث انقلاب قارب قبالة جيبوتي

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لقي ما لا يقل عن 109 مهاجرين حتفهم وفُقد 116 آخرون عقب وقوع حادث قارب قبالة ساحل جيبوتي، حسبما قالت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة، إن القارب كان في طريقه من جيبوتي إلى اليمن. وأضافت أن 52 رجلا و42 سيدة و15 طفلا كانوا ضمن الضحايا.

وأوضح الكسندر كوساك رئيس مهمة المنظمة في جيبوتي "هذه خسارة مأساوية للأرواح ". وأضاف" فرقنا متواجدة على الأرض بجانب السلطات المحلية لتقديم المساعدة الطارئة. هذه المأساة تمثل تذكرة بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على طول هذا الطريق للهجرة أثناء سعيهم نحو الفرص الاقتصادية".

وأكد ناجون أن القارب انقلب بالقرب من جوهيري شمال أوبوك مساء الخميس الماضي.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن أكثر من 80 شخصا نجوا من الحادث، وجميعهم من الاثيوبيين.