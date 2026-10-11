الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالهجوم على مطار الرياض ويعتبره انتهاكا للقانون الدولي

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة بالهجوم على مطار الرياض الذي أوقع 12 قتيلاً ومئات الجرحى، السبت، مطالباً الحوثيين اليمنيين بالوقف الفوري للضربات على المدنيين والمنشآت المدنية.

وصرح جوتيريش في بيان: "أدين بشدة الهجوم الدامي الذي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد الدولي في الرياض"، مؤكداً أن "الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية هي انتهاك للقانون الدولي، يجب أن تتوقف هذه الهجمات فوراً"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس السبت، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة ‌الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان.

ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج المطار.