أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميخال، لا يستطيع التحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي بشأن نيته دعم هجمات كييف على مصافي النفط في روسيا، لكن بمثل هذه التصريحات، فإنه يجرّ الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة.

ونقلت زاخاروفا، عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، تصريح رئيس الوزراء الإستوني، الذي أكد فيه أن "الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده لدعم هجمات كييف على مصافي النفط في روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووصفت زاخاروفا، ميخال بأنه "وزير لكل شيء لمدة عام"، مشيرة إلى أنه شغل مناصب مختلفة، وزيرا للمناخ ووزيرا للاقتصاد، ووزيرا للعدل، ولم تتجاوز مدة رئاسته لكل وزارة منها عاما واحدا.

وقالت زاخاروفا "من أعطاه الحق في التحدث الآن نيابة عن الاتحاد الأوروبي بأكمله؟".

وأضافت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي بأكمله "يتساءل نيابة عمن تدلي رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، التي لم يفوضها أحد الإدلاء بكل هذه التصريحات الغبية؟".

واختتمت زاخاروفا حديثها، قائلة: "لقد ظهر الآن عداء إستوني آخر. هكذا يجر هؤلاء المحتالون، بطريقتهم البسيطة، أوروبا إلى دوامة من المواجهة".