سوريا تدين استهداف ‏مطار الملك خالد في الرياض

أدانت سوريا، اليوم الأحد، بأشد العبارات استهداف ‏"ميليشيا ‏الحوثي" لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض ‏بالمملكة ‏العربية السعودية، وعدته انتهاكا لسيادة ‏المملكة، وتهديدا ‏مباشرا لأمنها واستقرارها، ولسلامة المدنيين ‏والمنشآت المدنية ‏و الملاحة الجوية.‏

وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين السورية، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنها تقدم خالص التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب ‏المملكة، ولذوي ‏ضحايا الاعتداء، معربةً عن ‏تضامنها معهم، ومتمنيةً الشفاء العاجل ‏للمصابين.‏

وأكدت الوزارة، تضامن سوريا الكامل مع السعودية، ووقوفها ‏إلى ‏جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على ‏سيادتها ‏وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.‏

كما شددت سوريا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء ‏لا يتجزأ ‏من أمنها وأمن المنطقة بأسرها، مؤكدةً ضرورة ‏تحمّل المجتمع الدولي ‏مسئولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف ‏الاعتداءات التي تستهدف ‏المنشآت المدنية وتهدد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.‏