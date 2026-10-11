سوريا تدين استهداف ‏مطار الملك خالد في الرياض

أدانت سوريا، اليوم الأحد، بأشد العبارات استهداف "ميليشيا الحوثي" لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعدته انتهاكا لسيادة المملكة، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، ولسلامة المدنيين والمنشآت المدنية و الملاحة الجوية.
وقالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين السورية، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنها تقدم خالص التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب المملكة، ولذوي ضحايا الاعتداء، معربةً عن تضامنها معهم، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الوزارة، تضامن سوريا الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.
كما شددت سوريا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمنها وأمن المنطقة بأسرها، مؤكدةً ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسئولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد أمن المنطقة وسلامة شعوبها.