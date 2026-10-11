الحوثيون يحذرون من استخدام المطارات والأجواء السعودية: معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات

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جددت جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية كونها مسرحا لعملياتهم باستثناء مطاري مكة والمدينة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان نشره اليوم على منصة إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرحا للعمليات من قبل قواتنا باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأضاف، "نهيب بالجميع لأخذ تحذيراتنا على محمل الجد وتتحمل السعودية مسؤولية أي اعتراضات فاشلة"، مؤكدا أن قواتهم ماضية في تثبيت المعادلات المعلنة المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق الأهداف".

ويأتي ذلك بعد استهدافهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس السبت ما أسفر عن وفاة 12 شخصاً.