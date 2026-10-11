البرلمان العربي يدين استهداف مطار الملك خالد بالرياض: تهديد لأمن المنطقة

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانة واستنكار البرلمان العربى الشديدين، لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، واستهدافها مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، ما أسفر عن وقوع مصابين.

وأكد أن استهداف المطارات والمنشآت الحيوية والمدنية يُمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقًا فاضحا للمبادئ والقواعد التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكد اليماحي رفض البرلمان العربى القاطع لهذه الاعتداءات السافرة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها، مجددًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمن أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن المساس به يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي يوم السبت، هو الأسوأ من حيث عدد القتلى الذي تشهده السعودية منذ 10 أعوام، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من الولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان ومصر.