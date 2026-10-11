الجيش اليمني يعلن تدمير 5 مركبات عسكرية للحوثيين

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أعلنت القوات الحكومية في اليمن، تدمير 5 مركبات عسكرية مدرعة لجماعة الحوثي، أثناء تصديها لمحاولة تقدم للجماعة باتجاه مطار "ذو باب" في محافظة تعز غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية عبر حسابه على منصة "فيسبوك" الأمريكية، في وقت متأخر من مساء السبت.

وقال المركز: "قوات العمالقة تدمر 5 مركبات حوثية مدرعة ومصرع من عليها".

وأوضح أن العملية جاءت "أثناء محاولة المليشيا البائسة التقدم نحو مطار ذو باب في الساحل الغربي".

ونشر المركز مقطع فيديو قال إنه يوثق لحظة استهداف المركبات، وتظهر فيه ألسنة النار تتصاعد منها.

ولم يصدر على الفور تعقيب من جماعة الحوثي بشأن ما أورده المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وكانت ألوية العمالقة أعلنت، في وقت سابق السبت، إحباط هجوم للحوثيين على مواقعها شمال مطار "ذو باب"، قرب مضيق باب المندب.

وأضافت أنها ألحقت بالحوثيين "خسائر فادحة" في الأرواح والعتاد، دون تفاصيل.

والاثنين، أعلنت قوات العمالقة سيطرتها على مطار "ذو باب" ومواقع أخرى في محيط مضيق باب المندب غربي اليمن، عقب معارك مع جماعة الحوثي.

وتأتي التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، يعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية.