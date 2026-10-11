السفارة الأمريكية في السعودية تبلغ موظفيها بضرورة الحصول على إذن لاستخدام مطاري جدة والدمام

أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية، الأحد، أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام قليلة من إصدارها قراراً مماثلاً بشأن مطار الرياض.

وجاء في بيان نشرته السفارة على الإنترنت، عقب الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على مطار الرياض، أن "موظفي الحكومة الأمريكية العاملين في السعودية باتوا يحتاجون إلى تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فضلاً عن مطاري جدة والدمام"، وفقا لمحطة "فرانس ٢٤" الإخبارية.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس السبت، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة ‌الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان.

ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين في هذا الصراع، الذي يعد امتدادا للحرب على إيران التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في ​فبراير الماضي.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان ​سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج ⁠المطار.