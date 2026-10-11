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تباين سعر صرف الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026.



واستقر سعر صرف الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، عند 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

كما ثبت سعر صرف الدولار في مصرف مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الدولارفي تعاملات البنك التجاري الدولي 4 قروش، ليسجل 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع، مقابل 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.

فيما تراجع قرشاَ في تعاملات بنك الإسكندرية، ليسجل 52.34 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع، مقابل 52.35 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع.