الهند تدين الهجوم على مطار الرياض

أدانت الهند، اليوم الأحد، بشدة الهجمات المتكررة على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودعت إلى إنهاء فوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية، في بيان، بعد ساعات من مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300 في هجوم على المطار "الهجمات المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول تماما ويجب أن تتوقف على الفور"، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأحد.

وأضاف البيان، "نعرب عن تعازينا لأسر القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وتابع البيان، "نتضامن مع شعب وحكومة المملكة العربية السعودية دفاعا عن سيادتهما ونأمل أن يعود السلام والوضع الطبيعي إلى المنطقة في أقرب وقت".