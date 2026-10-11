الرئيس السيسي: مصر ترفض الإضرار بأمنها المائي أو الانتقاص من حقوقها التاريخية والمكتسبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، شهدت تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي، صباح الأحد، أنه أكد خلال المباحثات أهمية دعم جهود خفض التصعيد، والتوصل إلى تسوية سياسية لمختلف الأزمات، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.

وأشار إلى أنه شدد على الأهمية الوجودية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر، باعتباره شريان الحياة للشعب المصري.

وأكمل: «شددت على أن مصر متمسكة بحقوقها المائية، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بأمنها المائي، أو الانتقاض من حقوقها التاريخية والمكتسبة».

ووصل الرئيس السيسي، اليوم الأحد، إلى القصر الرئاسي الإندونيسي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للقاء الرئيس الإندونيسي.

وأجريت للرئيس مراسم استقبال رسمية، وشهد الاستقبال اصطفافًا شعبيًا حاشدًا في جاكرتا، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إلى قاعدة حليم العسكرية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية إندونيسيا.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الدكتور نصر الدين عمر وزير الشئون الدينية الإندونيسي، وسعود بوروانتو مدير مراسم وزارة الخارجية الإندونيسية، والسفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية إندونيسيا، وأعضاء السفارة المصرية في جاكرتا.