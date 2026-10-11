قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تدرس بصورة مستمرة هيكل شرائح استهلاك الكهرباء، بما في ذلك أوضاع الطبقات المتوسطة، بالتوازي مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج وإعادة هيكلة الشركات للحد من الضغوط على أسعار الفواتير.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، مساء السبت، أن تصميم الشرائح الحالي يوجه نسب دعم أكبر لأصحاب الاستهلاك الأقل، بينما تقل نسبة الدعم تدريجيًا كلما ارتفع الاستهلاك.

وأوضح أن الانتقال بين بعض الشرائح، خصوصًا مع العدادات مسبقة الدفع، يفسر سحب مبالغ أكبر عند الشحن بعد تجاوز مستوى معين من الاستهلاك، إلى جانب رسوم أخرى يتم خصمها في مواعيد محددة.

وكشف أن التداخل القائم بين الشرائح يوفر دعمًا داخليًا بنحو 17 مليار جنيه، موضحًا أن إعادة تصميم النظام بالكامل بطريقة مختلفة ستؤثر في هذا الدعم.

وأشار إلى إمكانية دراسة رفع حدود الاستهلاك لبعض الشرائح أو تعديل طريقة توزيع الدعم، مؤكدًا أن أي تغييرات في هذا الملف تخضع للحسابات المالية والاجتماعية.

وعن احتمال رفع أسعار الكهرباء مجددًا، قال عصمت إن زيادات الأسعار جرت في عامي 2024 و2026، ورد على سؤال بشأن الزيادات المقبلة قائلًا: «إن شاء الله ما نرفعش أبدًا».

وأكد تفهمه شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقليل مصروفات الإنتاج وإعادة هيكلة الشركات ومراجعة الشرائح بما ينعكس على المستهلك.