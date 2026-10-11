مدارس الرياض تعتمد التعليم عن بُعد عقب الهجوم على المطار

انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بُعد اعتباراً من الأحد، عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار العاصمة السعودية أمس السبت، وفق رسالة وُجّهت إلى أولياء الأمور .

وجاء في الرسالة الإلكترونية



التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أنه تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، ستنتقل جميع المدارس في الرياض إلى التعليم عن بُعد طوال الأسبوع.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء في العاصمة خلال أقل من شهر.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وأصيب ما يزيد على 300 في هجوم على مطار الرياض الدولي أمس السبت، مع تصعيد جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على المملكة.

وقالت هيئة ‌الطيران المدني السعودية إن من بين القتلى، في ثالث هجوم يستهدف المطار خلال الأيام القليلة الماضية، أربعة سعوديين، وشخصين من بنجلادش، وواحدا من كل من مصر والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسوريا والسودان.



ووفقا لأحدث إحصاء، قال مسئولون إن 309 أشخاص أصيبوا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين.

واكتظت المستشفيات بالجرحى الذين نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف والطائرات الهليكوبتر، وكان بعضهم في حالة حرجة.

وأسفر هجومان سابقان يوم الخميس على مطار الملك خالد الدولي عن مقتل أربعة أشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بطائرة تجارية سعودية كانت متوقفة على مدرج ⁠المطار.