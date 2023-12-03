معدل انضباط قطارات دويتشه بان الألمانية يسجل أدنى مستوى له منذ 8 أعوام

سجل معدل انضباط قطارات الرحلات البعيدة التابعة لشركة السكك الحديدية "دويتشه بان" الألمانية أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال متحدث باسم الشركة المملوكة للحكومة الألمانية إن نسبة القطارات فائقة السرعة "آي سي إي"/إنتر سيتي إكسبريس/ و"آي سي"/إنتر سيتي/ التي وصلت إلى أهدافها في الموعد المحدد لم تزد عن 52% فقط في نوفمبر الماضي.

وعزا المتحدث التأخير في رحلات هذه القطارات بالدرجة الأولى إلى "أنشطة البناء والتشييد على المدى القصير" التى زادت بشكل ملحوظ من عام إلى آخر.

وأوضح المتحدث أن نحو 75% من قطارات الرحلات البعيدة اضطرت للتوقف أثناء رحلاتها بسبب المرور بموقع بناء واحد على الأقل مشيرا إلى أن شركة دويتشه بان اضطرت إلى توسيع نطاق حجم البناء بشكل كبير في العام الحالي نظرا للتراكم الكبير في أعمال الإصلاحات. وقالت الشركة إنها أنفقت في هذا العام مرة أخرى 2 مليار يورو إضافية.

وأضافت الشركة أنه اعتبارا من العام المقبل سيتم تجميع "العديد من إجراءات البناء الصغيرة في عمليات إصلاح كثيفة للممرات".

من جانبه، عزا وزير النقل الألماني فولكر فيسينج معدل الانضباط غير المرضي إلى إهمال البنية التحتية للسكك الحديدية والذي استمر على مدار عقود، وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية: " لكن لا مفر من الإصلاح العام للسكك الحديدية إذا أردنا العودة مرة أخرى إلى انضباط القطارات".

تجدر الإشارة إلى أن القطار يعتبر منضبطا في موعده في حال وصل إلى وجهته بتأخير يقل عن ست دقائق. ولا تتضمن الإحصائية رحلات القطارات الملغاة كما لا تتضمن الرحلات التكميلية التي لم يتم اللحاق بها.

كانت نسبة قطارات "آي سي إي"/إنتر سيتي إكسبريس/ و"آي سي"/إنتر سيتي/ التي وصلت إلى وجهاتها بدون الكثير من التأخير بلغت 6ر58% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم الشركة إن "معدل الانضباط لا يتناسب مع تطلعاتنا ولا يرقى إلى مستوى الخدمات التي ينتظرها منا ركابنا".

وتتجه دويتشه بان إلى الإخفاق في تحقيق الهدف الذي وضعته لمعدل الانضباط في العام الحالي حيث كانت الشركة وضعت لنفسها هدفا في بداية العام أن يتخطى هذا المعدل 70%.

وقالت الشركة في الشهر الماضي: "بوصول معدل الانضباط إلى قرابة 66% في أول عشرة شهور يتضح أن المعدل المنشود بنحو 70% لعام 2023 لم يعد من الممكن تحقيقه".

ومن المعروف منذ سنوات أن شركة السكك الحديدية دويتشه بان لديها مشكلة فيما يتعلق بمعدل الانضباط عند المقارنة على المستوى الدولي، وكانت هذه المشكلة تفاقمت في الفترة الأخيرة حيث كان معدل الانضباط انخفض من 2ر75% في عام 2021 إلى 2ر65% في عام 2022.