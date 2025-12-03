مسئول إسرائيلي: لا انسحاب قريبا من المواقع في سوريا

قال مسئول سياسي إسرائيلي، الأربعاء، إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب في المستقبل القريب من المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، التي سيطرت عليها نهاية العام الماضي.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مسئول إسرائيلي لم تكشف هويته قوله إن "المطلب السوري بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي أقامها على الحدود السورية وفي منطقة جبل الشيخ لن يتحقق قريبا، بسبب عجز النظام عن الوفاء بتعهداته المتعلقة بمنع النشاطات الإرهابية المنطلِقة من سوريا باتجاه إسرائيل" على حد وصفه.

وأوضحت الصحيفة أن "الوضع العاجل في سوريا سيكون في صدارة جدول أعمال الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الجاري".

ولم يتحدد رسميا موعد اللقاء ولكن قناة "إسرائيل 24"، (خاصة) قالت، الأربعاء، "لقاء نتنياهو وترامب سيُعقد في منتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، وتحدد موعده في 26 ديسمبر".

صحيفة "إسرائيل اليوم" أضافت: "قبل الاجتماع، من المتوقع أن يُسرّع الأمريكيون الاتصالات بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات جوهرية على الأقل".

وأوضحت أن التفاهمات تشمل "فرض قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تنشط فيها قوات الشرع، والتعاون ضد المنظمات الإرهابية، وضمان سلامة الدروز في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، من بين قضايا أخرى".

وتابعت الصحيفة: "تهدف الولايات المتحدة إلى أن تُسهم هذه التفاهمات في دفع عملية خفض التصعيد بهدف توقيع اتفاقية طويلة الأمد بين البلدين في نهاية المطاف".

ووفق المصدر ذاته، "يخشى المسئولون الأمريكيون من أن تؤدي ردود الفعل العسكرية الإسرائيلية في سوريا ولبنان إلى تصعيد من شأنه أن يمحو إنجازات العام الماضي".

وتأتي تصريحات المسئول الإسرائيلي غداة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملا غير قانوني".

وتعتبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة ولكنها مهمة من حيث أنها تعكس رأي الرأي العام العالمي.

وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، ثم توسعت بعد سقوط نظام بشار الأسد داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ جنوبي سوريا، وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ 1967.

وخلال الأشهر الماضية، عقدت محادثات سورية إسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يكفّ اعتداءات تل أبيب على دمشق، لكن الاتفاق لم يبصر النور جراء إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ورغم دعوة ترامب إسرائيل إلى التهدئة مع سوريا، إلا أن تل أبيب واصلت خروقاتها ضد سيادة دمشق، عبر القصف والتوغلات التي باتت شبه يومية في الآونة الأخيرة.