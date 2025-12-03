وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، لبحث سبل دعم رياضة السلاح المصرية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضات الفردية خلال السنوات الأخيرة.

وشهد اللقاء مناقشة خطط العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها دراسة إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر ليكون منصة لاكتشاف وصقل المواهب، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الفنية واللوجستية والإدارية، بما يعزز من مكانة مصر كمنارة رياضية على مستوى القارة.

وأكّد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة على دعم الكوادر والقيادات المصرية لتولي المناصب الدولية داخل الاتحادات القارية والعالمية، باعتبار ذلك امتدادًا لقوة مصر الناعمة وريادتها في المنظومة الرياضية.

وشدّد صبحي على أن وجود شخصيات مؤثرة مثل عبد المنعم الحسيني يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المصرية وقدرتها على تطوير مختلف الألعاب، مع التأكيد على مواصلة دعم خطط التطوير الفني والإداري لمنتخب السلاح.

من جانبه، أشاد عبد المنعم الحسيني بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية لرياضة السلاح، مثمنًا التهنئة الرئاسية الأخيرة لإنجاز المنتخب الوطني، والتي اعتبرها رسالة تقدير تعكس قوة اللعبة على المستوى العالمي.

كما جرى الاتفاق على استمرار التنسيق لاستضافة بطولات دولية في مصر، ومنها ثلاث بطولات عالم خلال العام المقبل، إلى جانب توسيع برامج تبادل الخبرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للسلاح.

وخلال اللقاء، وجّه رئيس الاتحاد الدولي للسلاح دعوة رسمية إلى أشرف صبحي لحضور منافسات بطولة الجائزة الكبرى، المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر يناير المقبل، تقديرًا لدور مصر المؤثر في دعم وتطوير اللعبة على المستوى الدولي، وتعزيزًا للحضور المصري في أكبر الفعاليات العالمية.