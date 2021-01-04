 الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم - بوابة الشروق
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الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم

هديل هلال
نشر في: الإثنين 4 يناير 2021 - 8:39 م | آخر تحديث: الإثنين 4 يناير 2021 - 8:39 م

أعلن وزير الخارجية الكويتية، أحمد ناصر المحمد الصباح، عن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اعتبارا من مساء اليوم، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الاثنين.

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