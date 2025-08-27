مفوضة أوروبية: ما يحدث في غزة مأساة سيحاسبنا التاريخ وأحفادنا عليها

دعت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية حاجة لحبيب، دول الاتحاد الأوروبي لأن تتحلى بـ"الشجاعة السياسية لرفع صوت قوي" بشأن الحرب على غزة.

وقالت لحبيب للصحفيين، اليوم: "وصلنا إلى منعطف، وآن الأوان ليتحرك الاتحاد الأوروبي بطريقة ترقى إلى مكانته الدولية. حان الوقت لأوروبا لتتحد في موقفها بشأن غزة"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضافت أن "ما يحدث هناك يُؤرقني ويجب أن يُؤرقنا جميعًا. إنها مأساة وسيُحاسبنا التاريخ وأحفادنا عليها. لا يُمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي ونشاهد المدنيين الأبرياء والعاملين في المجال الإنساني والصحفيين يُقتلون ويتضورون جوعًا".

وقصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، الإثنين الماضي، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة صحفيين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت المجاعة رسميا في غزة وأن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثيا، وذلك استنادا لتقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي وهو أداة تدعمها المنظمة الأممية.