تحدثت المهندسة عبير الشربيني، المتحدثة باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل نجاح حفر البئر الاستكشافي «شمال لوتس العميق-1»، التابع لشركة عجيبة للبترول في صحراء مصر الغربية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن البئر يُضيف يوميًا نحو 1835 برميلًا من البترول الخام، و7 ملايين قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 3100 برميل مكافئ.

وأشارت إلى أن التقنيات الحديثة للحفر الأفقي تتيح استخراج كميات أكبر من الزيت والغاز، قائلة إنها تزيد إنتاجية الآبار 6 أضعاف.

وذكرت متحدثة البترول، أن إنتاجية بئر حقل شمال روزا ارتفعت، بعد اعتماد «الحفر الأفقي»، من 100 برميل زيت مكافئ، إلى 550 بئرا.

وأوضحت أن «أي إضافة جديدة للإنتاج تساهم في تلبية احتياجات المواطنين»، مشيرة إلى استخدام الغاز في منتج البوتاجاز، والزيت في توفير البنزين والسولار.

وتوقعت تعميم التجربة بعد نجاحها على باقي الشركات، وضخ استثمارات في تلك التكنولوجيا الفعالة، قائلة إن استخدام التقنية الجديدة يؤكد ثقة المستثمرين في الحوافز التي تقدمها الدولة.





