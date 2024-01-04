أوكرانيا تتوقع المزيد من عمليات تبادل أسرى الحرب مع روسيا

تأمل كييف في عودة المزيد من المقاتلين الأسرى إلى ديارهم، بعدما أجرت أوكرانيا وروسيا أكبر عملية لتبادل أسرى الحرب بين البلدين حتى الآن.

وقال مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، للتلفزيون الأوكراني، إن المزيد من الأبطال قد يعودون إلى ديارهم خلال الأسابيع المقبلة.

وقال لوبينيتس "المهمة هي إعادة الجميع تماما".

وبعد انقطاع دام لفترة طويلة، قامت موسكو، التي تخوض حربا مع أوكرانيا منذ نحو عامين، وكييف بتبادل الأسرى أول أمس الثلاثاء لأول مرة منذ الصيف. وقبل ذلك، كانت هناك العشرات من عمليات تبادل الأسرى.

ووفقا للأرقام الرسمية، عاد 230 من الرجال والنساء الأوكرانيين من الأسر الروسي. وتم الإعلان عن إطلاق سراح 248 أسيرا روسيا ليعودوا إلى وطنهم.

وتم إطلاق سراح أكثر من 2800 أوكراني أسرتهم روسيا حتى الآن خلال عمليات تبادل الأسرى. وتقول كييف إن أكثر من 4000 أوكراني ما زالوا قيد الأسر.

ومن ناحية أخرى، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الخميس، أن المحادثات حول خطة السلام التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي ستجرى في 14 يناير الجاري في سويسرا، قبل يوم واحد من بدء المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبلي.

يأتي ذلك عقب اجتماع مماثل عقد في مالطا في أكتوبر الماضي، وحضره ممثلون عن أكثر من 60 دولة. وروسيا ليست مدعوة لحضور الاجتماعات.