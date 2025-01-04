أورلاندو بايرتس يهزم ستاد أبيدجان بثلاثية ويخطف الصدارة من الأهلي

حقق أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي في فوزا هاما على حساب ستاد أبيدجان الإيفواري، بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت بينهم، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف أورلاندو بايراتس كل من موفوكينج في الدقيقة 22، وباتريك ماسوانجاني في الدقيقة 50، وديون هوتو في الدقيقة 85، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية ويتصدر المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة يتصدر أورلاندو بايرتس صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، يليه الأهلي برصيد 7نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط، وأخيرا ستاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.