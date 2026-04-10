26 إنذارا في 40 منطقة بـ إسرائيل اليوم جراء هجمات حزب الله

دوت صفارات الإنذار 36 مرة على الأقل في 40 منطقة داخل إسرائيل، بينها مدينتا تل أبيب وأسدود، الجمعة، جراء هجمات حزب الله في لبنان.

ويأتي ذلك وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادًا إلى ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة "12"، حتى الساعة 20:50 (ت.غ).

ويواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته العنيفة على لبنان، موقعًا أعدادًا كبيرة من الضحايا، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران، فجر الأربعاء، هدنة لمدة أسبوعين، قالت طهران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

وإثر رصد إطلاق صواريخ ومسيرات من الجانب اللبناني، دوت صفارات الإنذار في أنحاء عدة بإسرائيل، ووصلت لأول مرة إلى تل أبيب منذ توسيع إسرائيل عدوانها على لبنان في 2 مارس الماضي.

وشهد الشمال الإسرائيلي أكبر عدد من صفارات الإنذار، حيث دوت في منطقة إصبع الجليل بمستوطنات مسغاف عام، وميتولا، ومانارا، ومرجليوت، وكفار جلعادي، وناعوت موردخاي، وراجار.

وفي الجليل الأعلى، دوت الصفارات بمدينة صفد، ومستوطنات أفيفيم، ودوفيف، وبارام، وساسع، ويرؤون، وريحانيا، وألما.

وفي الجليل الغربي، تم تفعيل صفارات الإنذار بمدينة نهاريا، ومستوطنات حنيتا، وشلومي، ومانوت، وأفدون، وعرب الأرامشة، وأدميت، وإيلون، وجورن، وجورنوت هجليل، ويعرا.

كما دوت في الجليل الأوسط بمستوطنات كرمئيل، وبيئينا، ودير الأسد، ولافون، ومجدال كروم، وكيشور، ولابيدوت، وتوفال، إضافة إلى مدينة عكا.

وفي وسط إسرائيل، دوت في منطقة غوش دان التي تضم تل أبيب، ومنطقة اليركون، بينما تم تفعيلها جنوبًا في أسدود ومنطقتي السهل الساحلي ولاخيش.

ودوت صفارات الإنذار في بعض المناطق أكثر من مرة، منها كريات شمونة (10 مرات)، ونهاريا (5 مرات على الأقل)، ومستوطنتا مسغاف عام وميتولا (4 مرات لكل منهما)، وأفيفيم وأدميت وكرمئيل ومدينة عكا (مرتان).

وقالت صحيفة هآرتس إن "حزب الله" أطلق نحو 30 صاروخًا على شمال إسرائيل منذ صباح الجمعة وحتى العصر، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" باندلاع حريق في موقع بمستوطنة ميتولا، وإصابة مبنى في مسغاف عام، واندلاع حريق وأضرار بمبنيين في نهاريا.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي معلومات بشأن خسائر بشرية إضافية، في ظل تعتيم يفرضه الجيش الإسرائيلي ورقابة صارمة على وسائل الإعلام.

* 62 هجومًا

في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ 62 هجومًا منذ فجر الجمعة وحتى الساعة 20:50 (ت.غ)، استهدفت مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشددًا على أن الرد سيستمر حتى توقف ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته التي وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء العدوان، وأسفرت في يوم واحد عن 357 شهيدا و1223 مصابًا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وإجمالًا، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس عن سقوط 1953 شهيدا و6303 مصابين.