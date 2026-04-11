صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبوظبي

أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الجمعة، أن اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 ستُعقد في أبوظبي، عقب تصويت أجراه مجلسا محافظي المؤسستين.

وكانت آخر مرة عقدت فيها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الإمارات عام 2003، في دبي.

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو بنوك مركزية ووزراء مالية وتنمية وقادة من القطاع الخاص وغيرهم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وعادة ما تُعقد هذه الاجتماعات لمدة عامين متتاليين في مقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء في المؤسستين.

ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات السنوية لعام 2026 في أكتوبر تشرين الأول في بانكوك، تايلاند.