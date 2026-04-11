المجر: مشاركون في حفل موسيقي يدعون إلى الإطاحة بأوربان في الانتخابات

قبل يومين من موعد الانتخابات المجرية المرتقبة، احتشد أكثر من مئة ألف شخص في ساحة كبرى والشوارع المحيطة بها وسط العاصمة، لحضور حفل موسيقي يضم عشرات من أشهر نجوم الغناء في البلاد، في رسالة مفتوحة تحث المواطنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع بعد غد الأحد والتصويت لإسقاط حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وشاركت في الحفل الذي أقيم اليوم الجمعة تحت شعار "كسر النظام" واستمر لمدة سبع ساعات، أكثر من خمسين فرقة موسيقية، وجميعهم من الفنانين المعروفين بمعارضتهم لحكومة أوربان ذات التوجه القومي الشعبي، حيث قدمت كل فرقة أغنية واحدة.

وظلت الحشود، المؤلفة في معظمها من الشباب، تردد بين الحين والآخر هتافات مناهضة للحكومة، من بينها "روسكيك هازا" أو "فليعد الروس إلى ديارهم"، وهو شعار مستوحى من الثورة المجرية المناهضة للاتحاد السوفييتي عام 1956، والذي عاد ليكتسب أهمية متجددة على وقع تقارب أوربان المتزايد مع موسكو.

ومن جانبها، أوضحت "حركة المقاومة المدنية" المنظمة للفعالية، أن كل أغنية ستُقدم على أنها "نقد للنظام الفاسد"، وتهدف إلى "جعل جموع الناخبين يرون بأعينهم ويدركون أن عصر الإفلات من العقاب قد انتهى".

ويعكس الحضور الكثيف في ساحة أبطال بودابست، والأجواء المناهضة للحكومة التي سادت الحفل، حالة السخط الواسعة تجاه حكومة أوربان، خصوصا في صفوف الشباب المجري.

ولم تقتصر المشاركة على الحشود في الشوارع فقط، بل تجاوزت ذلك إلى أكثر من مئة ألف شخص تابعوا البث الحي للحفل عبر شبكة الإنترنت.