إيطاليا تشيد بجهود مصر ووساطتها لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن تقدير بلاده لجهود مصر إزاء جهود الوساطة من أجل تحقيق الاستقرار وتخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "إلى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أعربت عن تقديري للدور المسئول ودور الوساطة الذي أظهرته مصر، بالاشتراك مع الشركاء الإقليميين».

وأضاف: «نرغب في العمل معًا لتعزيز الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف بناء سلام دائم وحلول مشتركة حول الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز».

وتابع: «بخصوص لبنان أكدت مرة أخرى أنه من الضروري التركيز على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل للوصول بسرعة إلى وقف إطلاق النار ثم إلى مفاوضات سلام».