السبت 11 أبريل 2026 12:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا تشيد بجهود مصر ووساطتها لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط


نشر في: الجمعة 10 أبريل 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الجمعة 10 أبريل 2026 - 11:52 م

عبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن تقدير بلاده لجهود مصر إزاء جهود الوساطة من أجل تحقيق الاستقرار وتخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس: "إلى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أعربت عن تقديري للدور المسئول ودور الوساطة الذي أظهرته مصر، بالاشتراك مع الشركاء الإقليميين».

وأضاف: «نرغب في العمل معًا لتعزيز الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف بناء سلام دائم وحلول مشتركة حول الأمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز».

وتابع: «بخصوص لبنان أكدت مرة أخرى أنه من الضروري التركيز على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل للوصول بسرعة إلى وقف إطلاق النار ثم إلى مفاوضات سلام».

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك