وزير الدفاع الأوكراني: تحديد 15 أبريل موعدا لاجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف، إنه اتفق مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس على عقد اجتماع جديد لمجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا في 15 أبريل.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن المحادثات ستركز على كيفية دفع روسيا إلى التوصل إلى السلام.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية تعليق فوري على المكالمة الهاتفية بين الوزيرين، كما لم يتضح بعد ما إذا كان اجتماع الأسبوع المقبل سيُعقد عبر تقنية الفيديو أو في موقع محدد.

وتم إنشاء مجموعة الاتصال عام 2022، وعقدت عشرات الاجتماعات بمشاركة أوكرانيا وحلفائها، وكان آخر اجتماع قد عُقد في بروكسل في فبراير.