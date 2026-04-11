رئيس البرلمان الإيراني: تجربتنا في التفاوض مع أمريكا كانت دائمًا مصحوبة بالفشل

صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الجمعة، بأن تجربة بلاده في التفاوض مع الولايات المتحدة كانت دائمًا مصحوبة بالفشل، مشيرًا إلى أن طهران لديها نوايا حسنة لكنها لا تثق في واشنطن.

وقال قاليباف في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية لدى وصوله على رأس وفد تفاوضي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد: "للأسف، كانت تجربتنا في التفاوض مع الأمريكيين دائمًا مصحوبة بالفشل ونقض العهود. لقد تعرضنا لهجوم مرتين خلال أقل من عام، وفي خضم المفاوضات، رغم حسن نية الطرف الإيراني، وارتُكبت ضدنا جرائم حرب متعددة".

وأضاف: "لدينا حسن نية، لكن لا نملك الثقة. وفي المفاوضات المقبلة، إذا كان الطرف الأمريكي مستعدًا لاتفاق حقيقي ومنح حقوق الشعب الإيراني، فسيرى منا استعدادًا للتوصل إلى اتفاق؛ لكننا في الحرب الحالية أظهرنا لهم أنه إذا أرادوا استخدام المفاوضات لتنفيذ استعراض عديم الجدوى وعمليات خداع، فنحن مستعدون لتحقيق حقوقنا بالإيمان بالله والاعتماد على قدرات شعبنا"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.