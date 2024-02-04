15 شهيدا فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

استشهد 15 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق متفرقة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت عدة منازل غرب ووسط مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف آخر وسط وشرق وغرب مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وجنوبا، نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، بأحزمة نارية من الطائرات الحربية والمدفعية.



وأصيب نازحان، برصاص قوات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل بخان يونس.



وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيدين لمستشفى غزة الأوروبي بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين حاولوا الوصول إلى منازلهم في منطقة التحلية وسط خان يونس.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ121 إلى أكثر من 27,365 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 66,630 جريحا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول اليهم.