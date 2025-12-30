أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ناقشا خلال مكالمة هاتفية الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أفادت في بيان، نشر في وقت سابق من اليوم، أن «الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقيات المشتركة بين البلدين».

وأوضحت أن «الرئيسين أكدا على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين طهران وموسكو، واستعرضا إنجازات التعاون الثنائي، وشددا على ضرورة مواصلة المشاورات الدورية وتعزيز التنسيق من أجل تطوير علاقات شاملة».

وألمح ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، إلى أن طهران تعمل ربما من أجل استعادة برامجها التسليحية بعد الضربة التي شنتها واشنطن في يونيو الماضي. وتنفي إيران امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: «أقرأ أنهم يطورون أسلحة وأشياء أخرى، وإذا كان الأمر كذلك، فهم لا يستخدمون المواقع التي دمرناها، بل ربما مواقع غيرها».

وشنت قوات أمريكية غارات على ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران بعد انضمامها لإسرائيل التي خاضت حربا استمرت 12 يوما ضد طهران في يونيو الماضي.

وصرح ترامب آنذاك بأن الضربات «دمرت» المنشآت الإيرانية المستهدفة، على الرغم من أن تقييما أمريكيا لاحقا أظهر أن الهجمات لم تلحق أضرارا تُذكر إلا بموقع واحد فقط وهو فوردو.



