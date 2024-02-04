ائتلاف إدارة الدولة العراقي يرفض الاعتداءات على القواعد العسكرية

ذكر بيان لائتلاف إدارة الدولة العراقي، أن "الائتلاف عقد، اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، بناء على دعوة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، لمتابعة تطورات الأحداث الخطيرة في البلد".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن البيان قوله إن الائتلاف أعرب عن "إدانته الشديدة للعدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي، وهو اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية، ويمثل خرقا لسيادة العراق وأمنه، وتجاوزا للأعراف والقوانين الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول".

وجدد الائتلاف "تفويضه ودعمه للحوار الذي تجريه الحكومة مع التحالف الدولي لإنهاء هذا الوجود بالتفاهم والحوار، وبما يكفل بناء علاقات ثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي، وهو ما جرى تأكيده في الاتفاق الأخير بين العراق والولايات المتحدة".

وعبر الائتلاف عن "رفضه كل أشكال الاعتداءات التي تطال القواعد العسكرية العراقية، وكذلك استهداف المستشارين العسكريين، من دول التحالف الدولي الذين يعملون ضمن مهام استشارية وتدريبية محددة".

وشدد الائتلاف على "مساندة الحكومة في جهودها لعدم السماح لأي طرف بجر العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة، ويجب وضع المصلحة الوطنية العليا للعراق فوق أي مصلحة أخرى، وأن مسؤولية الجميع هي الحرص على بسط الأمن والاستقرار في البلد.

كانت الولايات المتحدة قد شنت هجمات على سوريا والعراق أول أمس الجمعة ردا على هجوم شنته مجموعات مسلحة مدعومة من إيران على موقع أمريكي على الحدود الأردنية السورية يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن حمّل "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسئولية مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة.

وتعهد بايدن "بمحاسبة كل المسئولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

وسلمت وزارة الخارجية العراقية مساء أمس السبت، مذكرة احتجاج رسمية على الهجمات الأمريكية إلى القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية.