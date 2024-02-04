ساو باولو يفوز على بالميراس ويتوج بالسوبر البرازيلي للمرة الأولى

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توج فريق ساو باولو بلقب كأس السوبر البرازيلي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على بالميراس 4/2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وتوج ساو باولو، حامل لقب الكأس الموسم الماضي، بلقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه، وحرم بالميراس من حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة، التي انطلقت للمرة الأولى عام 1990.

وعقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي تم اللجوء مباشرة لضربات الترجيح، حيث سجل لساو باولو كل من جوناثان كاليري وجوليانو جلوبو و بابلو مايا وميشيل أرواخو.

على الجانب الأخر، سجل لبالميراس كل من رافائيل فيجا وجابرييل مينو، فيما أضاع كل من موريلو سكويرا وخواكين بيكيرز.