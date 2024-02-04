 ساو باولو يفوز على بالميراس ويتوج بالسوبر البرازيلي للمرة الأولى - بوابة الشروق
الإثنين 5 فبراير 2024 12:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ساو باولو يفوز على بالميراس ويتوج بالسوبر البرازيلي للمرة الأولى

د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 11:56 م

توج فريق ساو باولو بلقب كأس السوبر البرازيلي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على بالميراس 4/2 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وتوج ساو باولو، حامل لقب الكأس الموسم الماضي، بلقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه، وحرم بالميراس من حصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بالبطولة، التي انطلقت للمرة الأولى عام 1990.

وعقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي تم اللجوء مباشرة لضربات الترجيح، حيث سجل لساو باولو كل من جوناثان كاليري وجوليانو جلوبو و بابلو مايا وميشيل أرواخو.

على الجانب الأخر، سجل لبالميراس كل من رافائيل فيجا وجابرييل مينو، فيما أضاع كل من موريلو سكويرا وخواكين بيكيرز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك