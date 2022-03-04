مسؤول بـ«الناتو»: أوكرانيا ستنضم إلى المركز بصفة شريك مساهم

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قال مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني التابع لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة، إنّ أوكرانيا ستنضم إلى المركز بصفة "شريك مساهم".

وصرّح مدير المركز الكولونيل جاك تاريان، في بيان أوردته وكالة "رويترز": "يمكن لأوكرانيا تقديم معرفة مباشرة قيمة بشأن العديد من الخصوم داخل المجال الإلكتروني لاستخدامها في أغراض البحث والتمرين والتدريب".

وأضاف أنّ المركز الذي يتخذ من إستونيا مقرًا سيستفيد من الخبرة القيمة لأوكرانيا من الهجمات الإلكترونية السابقة.

وأوضح أن أوكرانيا ستنضم إلى المركز "كشريك مساهم" بعدما بعثت برسالة تعبر عن الاهتمام بالانضمام إلى المركز التابع للحلف، وتابع: "وسع المركز عضويته بالفعل خارج دول حلف الأطلسي".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.