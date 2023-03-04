تجديد حبس متهم بقتل طالب جامعي في إمبابة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس المتهم، بقتل طالب جامعي بطعنة نافذة على يد عاطل في إمبابة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن الطالب، بسبب دفاع المجني عليه لصديقه، وأثناء ذلك، تدخل المجني عليه مما أصيب بطعنة نافذة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطل إنه ي حياة طالب.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه طالب جامعي، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، ما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وحُرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة للتحقيق.