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مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت لمواجهة باريس سان جيرمان

محمد عاطف
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 9:16 م | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 9:16 م

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت، التشكيل الذي سيخوض مواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي.

ويستضيف فريق سان جيرمان نظيره نانت على ملعب حديقة الأمراء، في العاشرة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، على مقاعد بدلاء فريقه نانت الفرنسي في مواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل نانت في مواجهة اليوم كما يلي:

لافون في حراسة المرمى

الدفاع: جيروتو- بالويس- شيريفيلا- بلاس.

خط الوسط: سيسوكو- موتوسامي- موليه

الهجوم: جاناجو- سينتونزي- هاجام.


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