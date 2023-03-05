محترف مصر في الـ NBA: سأشارك مع الفراعنة في كأس العالم

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تحدث عبد الرحمن نادر لاعب نادي فينيكس صنز الأمريكي السابق المحترف بالـ NBA عن موقفه من المشاركة مع منتخب مصر في كاس العالم 2023.

وقال نادر في تصريحات لقناة صدى البلد : " كرة السلة في مصر تتطور بشكل سريع، سعيد بالتأهل لكأس العالم، وهو أمر كنت أتابعه بشدة خلال التصفيات فيالأسكندرية".

وتابع " حاولت الحضور عدة مرات مع المنتخب وكنت اشارك وقتها في مباريات الـ NBA وكنت اكثف محاولاتي للحاق بالمنتخب بسبب اصابتي في الركبة، ولكني حاليًامتفائل باللحاق بالمباريات".

وواصل " اتواصل مع الاتحاد المصري لكرة السلة ومع المدرب روي رانا، هو مدير فني عظيم وكبير وان شاء الله سيكون شكل المنتخب افضل".

وأضاف عبد الرحمن نادر " نتحدث باستمرار انا وروي رانا عن المنتخب المصري، أركز حاليًا على التدرب من أجل الجاهزية وستكون العودة مع منتخب مصر".

وأردف " بنسبة 100% سأشارك مع منتخب مصر في كاس العالم المقبلة".

واختتم المحترف المصري بالـ NBA تصريحاته موجهًا رسالته إلى مشجعي كرة السلة المصرية "تحمسوا، حان الوقت للعب سويًا مع منتخب مصر، ستكون فرصة عظيمةلصناعة التاريخ".