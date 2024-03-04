هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية تحذر نيسان من تخفيض مدفوعات مقاولين من الباطن

تعتزم هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية توجيه تحذير لشركة نيسان موتور لصناعة السيارات من أن تخفض المدفوعات من جانب واحد لأكثر من 30 مقاولا من الباطن، حسبما أفاد مصدر مطلع على الأمر اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصدر قوله إن نيسان سددت مدفوعات أقل للشركات بما قيمته نحو 3 مليارات ين (20 مليون دولار أمريكي) عند تقديم خدماتها، في انتهاك لقانون التعاقد من الباطن، مع اعتراف الشركة التي يقع مقرها في يوكوهاما بأنها كانت مخطئة.

وتابع المصدر أن لجنة التجارة العادلة اليابانية تعتزم إصدار تحذير لمنع تكرار الموقف.

يشار إلى أن قانون التعاقد من الباطن في اليابان يحظر على الشركات خصم المدفوعات من جانب واحد للمقاولين من الباطن بمجرد الاتفاق عليها، باستثناء الحالات التي يعجز فيها المقاولون من الباطن عن الوفاء بالتزاماتهم.