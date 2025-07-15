أمن المنافذ: ضبط 37 قضية أمن عام وتهريب خلال 24 ساعة

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نجح قطاع أمن المنافذ في ضبط 37 قضية أمن عام وتهريب خلال 24 ساعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قضية بمجال الأمن العام، وقضيتين تهريب وحيازة أقراص دوائية مخدرة.

كما تم ضبط 2618 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 230 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القضايا المضبوطة، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



