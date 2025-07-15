جنبلاط: ندعو أبناء السويداء لليقظة من التحريض الإسرائيلي وندعم الحل السياسي

أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أنه تبلّغ بالتوصل إلى اتفاق يقضي بسحب الجيش السوري وتسليم الأمن عند مداخل محافظة السويداء.

ودعا جنبلاط أبناء السويداء إلى الانتباه من التحريض الإسرائيلي ومساعي الفتنة، مشدداً على أنّ المطلوب هو حل سياسي، بضمانة الدولة السورية، وفقا لـ"الميادين".

وأضاف أنّه يجب على الشيخ حكمت الهجري "أن يقف وقفة تاريخية ويحدد من مارس الضغوط عليه"، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لتغير المواقف.

كما أشار إلى وجود تجاوب من "فصائل وطنية عربية" في السويداء، رغم وجود بعض المخالفات، داعياً إلى إجراء مصالحات مع العشائر البدوية وتسليم الأسلحة، في إطار تسوية شاملة.

وأكدّ جنبلاط: "نحن مع الحل السياسي وتسليم الأسلحة، ويجب العمل على المصالحات مع البدو لتفادي مزيد من التصعيد".