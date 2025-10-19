وائل جسار: أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم أهرامات الغناء العربي

قال الفنان وائل جسار إن أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ يُعدّون أهرامات الغناء في العالم العربي، ومدارس فنية لا تتكرر، ومعهم كبار الملحنين مثل سيد درويش ومحمد فوزي وبليغ حمدي الذين وضعوا الأساس الحقيقي للفن العربي الأصيل، مضيفا أن صوت أم كلثوم تحديدًا يظل خالدًا، لأنها تنتمي إلى مدرسة الصدق والإحساس، وهي مدرسة يصعب أن تتكرر مهما مرّ الزمن.

وأوضح جسار، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن معاييره في اختيار الأغاني تنطلق من وعيه بامتلاكه جمهورًا واسعًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، وهو ما يجعله دائم التفكير قبل اختيار أي عمل جديد، ومع مرور الوقت يكتشف الفنان أن الجمهور يحب منه لونًا معينًا، لكن في الوقت نفسه لا بد من التجديد وتقديم أفكار مختلفة، ورغم أي تطور أو تغيير في الموسيقى، يحرص جسار دائمًا على أن يظل عمله في إطار الفن العربي الراقي.

وأشار وائل جسار إلى أنه يسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين الأذواق، فيقدّم الأغاني الطربية لجمهور الكلمة والإحساس، وفي الوقت نفسه يعمل على تقديم أعمال تحمل روحًا شبابية خفيفة، مؤكدًا أن الصدق في الأداء هو العنصر الأهم في أي عمل فني، لأن الجمهور – مهما اختلفت ثقافته – يشعر بالصدق في الغناء.