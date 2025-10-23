نتنياهو يأمر بعدم طرح مشاريع لفرض السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر



أعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، عوفر كاتس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهه بعدم تقديم أي مقترحات بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى إشعار آخر.

وأوضح كاتس أن القرار اتُخذ بعد أن خالف أعضاء الائتلاف انضباطهم وصوتوا أمس لصالح مشروع قانون فرض السيادة على الضفة الغربية، وفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإعلان أيضًا بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وأكد ترامب أن إسرائيل ستفقد كل الدعم من واشنطن إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية.

وقال ترامب إن ضم الضفة "لن يحدث"، مشيراً إلى أنه تعهد للدول العربية بعدم السماح بتنفيذ أي خطوة من هذا النوع.

ووافق الكنيست مبدئيا يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وعندما سأله صحفيون عن هذه الخطوة، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس "إذا كان ذلك تحركا سياسيا، فهو غبي جدا، وأنا شخصيا أعتبره إهانة".

وجاء تعليق فانس بعد أن حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الإجراءات داخل الكنيست نحو ضم الضفة الغربية قد تهدد خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة والتي أفضت إلى وقف إطلاق نار.