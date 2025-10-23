مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء غارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في العدوان الجوي الإسرائيلي على عربصاليم جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قُتل شخصان في سلسلة غارات إسرائيلية على شرق لبنان، استهدفت مناطق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها تضم معسكرا وموقعا لتصنيع أسلحة دقيقة لـحزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على السلسلتين الشرقية والغربية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين، أحدهما في منطقة جنتا، والآخر في شمسطار".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق تنفيذ هجوم على "معسكر وموقع لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله" في منطقة البقاع وشمال لبنان، وقال إن حزب الله كان يستخدم "المعسكر للتدريب والتخطيط لعمليات ضد إسرائيل وجيشها".