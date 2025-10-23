بوتين: رد روسيا على أي استهداف بصواريخ توماهوك سيكون مدويا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن رد روسيا على أي استهداف لأراضيها بصواريخ "توماهوك" سيكون مدويا، مؤكدا أن روسيا ترغب في مواصلة الحوار لأنه أفضل من الحرب.

وأضاف بوتين، للصحفيين، أن "لقاء القمة مع ترامب يحتاج إلى تحضير مسبق"، مشيرا إلى أن "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب قصد على الأرجح أن لقاء القمة تم تأجيله"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

واعتبر بوتين أن "العقوبات الأمريكية الجديدة هي محاولة للضغط على روسيا ولا يوجد بلد محترم يفعل شيئا تحت ضغط".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.

وقال ترامب عن إلغاء لقائه مع بوتين خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، في البيت الأبيض: "تكوّن لدي انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو.. لكننا سنلتقي في المستقبل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يأمل ألا تستمر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا لفترة طويلة.

وصرح ترامب تعليقا على العقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا: "شعرت أن الوقت قد حان وقد انتظرنا طويلا".

وأفاد في تصريحاته بأنه "ما زال يشعر بأن بوتين مستعد للسلام".

وبخصوص مسألة توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا قال ترامب: "لا أعتقد أن الصواريخ ضرورية في الوقت الحالي.. تعلم استخدامها يستغرق ستة أشهر على الأقل وعادة ما يستغرق عاما.. إنه سلاح قوي جدا ودقيق للغاية وربما هذا ما يجعله معقدا للغاية.. نحن فقط نعرف كيف نستخدم صواريخ "توماهوك" ولن نعلّم آخرين".