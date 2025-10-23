 بوتين: لا أزال أتوقع لقاء ترامب بعد إلغاء واشنطن الاجتماع - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 10:16 م القاهرة
بوتين: لا أزال أتوقع لقاء ترامب بعد إلغاء واشنطن الاجتماع

د ب أ
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 9:53 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 9:53 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه يفترض أنه سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب رغم  كل شيء، وذلك بعد يوم من إلغاء ترامب اجتماعًا مخططًا له في بودابست.

وقال بوتين على التلفزيون الرسمي: "الآن أرى أن رئيس الولايات المتحدة قرر في بيان إلغاء أو تأجيل هذا الاجتماع".

وأضاف الزعيم الروسي، أن ترامب على الأرجح يشير إلى تأجيل.

وكانت موسكو قد فرضت بالفعل قيودًا على المفاوضات، مؤكدة أن الاجتماع سيتطلب إعدادًا جيدًا.

وبعد الإلغاء، أكد رئيس الكرملين أن الولايات المتحدة هي التي اقترحت الاجتماع والمكان.

وقال بوتين إنه بينما وافق على ذلك، إلا أنه أعرب عن مخاوفه بشأن قصر الفترة الزمنية للإعداد للاجتماع.

وبعد محادثة هاتفية مع بوتين الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن احتمال عقد اجتماع قريب في العاصمة المجرية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

ولم يحدد في البداية موعدًا، لكنه قال بعد ذلك بوقت قصير إنه سيعقد "على الأرجح في غضون الأسبوعين المقبلين."

وبعد الإعلان عن عقوبات أمريكية جديدة على شركات النفط الروسية الكبرى أمس الأربعاء، أعلن ترامب أنه ألغى المحادثات، قائلاً في اجتماع مع الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته، إنه لا يشعر أنها ستؤدي إلى النتيجة المرجوة.

ومع ذلك، واصل ترامب القول بأنه سيعقد اجتماعًا مع بوتين في المستقبل.


