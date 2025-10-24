تركيا تدعو مجلس الأمن لتسريع العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

دعت أصلي غوفان، نائبة الممثل التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.​​​​​​​

جاء ذلك في كلمة باسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما في فلسطين.

وجددت غوفان دعوة منظمة التعاون الإسلامي بشأن قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وقالت: "لا شك أن التصريحات الرسمية بالاعتراف بدولة فلسطين من قبل رؤساء وقادة 11 دولة عضو في الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول فلسطين الذي عقد في 22 سبتمبر 2025 أرست الأساس للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين".

وفي سبتمبر الماضي، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا وموناكو وسان مارينو.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" الصادر عقب مؤتمر في نيويورك ترأسته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، والرامي إلى "الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية".

ودعا القرار إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

وأشارت غوفان إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، "فتح أفقًا جديدًا" للمبادرات العالمية من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ودعت غوفان مجلس الأمن الدولي إلى دعم الزخم الحالي والحفاظ عليه "نحو استعادة السلام الدائم في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الجهود الملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي".

وأضافت: "في هذا السياق، ندعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات سريعة لقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة".

وفي كلمة أخرى خلال الجلسة، أكدت غوفان ضرورة أن يعتبر المجتمع الدولي "الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة" أولوية قصوى.

وطالبت بتنفيذ وقف إطلاق النار "بشكل عاجل وكامل".

كما شددت على ضرورة وقف هجمات إسرائيل وسياساتها المزعزعة للاستقرار ضد لبنان وسوريا والمنطقة.

وأوضحت غوفان أن الأولوية الثانية فيما يتعلق بغزة تتمثل بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون انقطاع والبدء في جهود إعادة الإعمار دون تأخير، بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة.

وقتلت إسرائيل خلال الإبادة بغزة، التي استمرت عامين، أكثر من 68 ألف و280 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و375 آخرين، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.