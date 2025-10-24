وزير البترول يبحث مع وفد أسترالي فرص الاستثمار في التعدين: حوافز جديدة وتسهيلات للمستثمرين

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه وفدًا من شركات التعدين الأسترالية، انفتاح مصر وتشجيعها للاستثمارات في قطاع التعدين، لما يتمتع به من فرص وإمكانات هائلة.

وشدد الوزير على التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات التعدينية من خلال إطار يحقق الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة تسهم في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات والتراخيص أمام المستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تعتزم تقديم حزمة محفزات جديدة لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، معربًا عن اهتمام الوزارة بالتعرف على آراء المستثمرين ومقترحاتهم.

واستعرض الوزير مقومات الانطلاق بقطاع التعدين، التي تشمل الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية القوية، ومصادر الطاقة المتنوعة، والإجراءات التشريعية المحفزة، مؤكدًا أن النجاح في هذا القطاع لم يعد مجرد رغبة، بل قرار تدعمه إرادة حقيقية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الأسترالي خلال اليومين الماضيين لعدد من المواقع التعدينية للذهب في مصر، وفي مقدمتها منجم السكري وشركة مناجم النوبة للتعدين، بالإضافة إلى المعامل المتطورة لتحليل العينات المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأشاد ممثلو الشركات الأسترالية بروح التعاون التي لمسوها، وبحرص الدولة على دعم المستثمرين، مثمنين التحولات الجذرية التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر، والتي جعلتها مقصدًا آمنًا ومستقرًا للاستثمار في مجالات التعدين والصناعات التعدينية.

كما أبدى الوفد اهتمامًا بمنصة التعدين الرقمية التي تطورها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بهدف التيسير على المستثمرين وتعزيز كفاءة البيانات الجيولوجية، إضافة إلى مشروع المسح الجوي الإقليمي لتحديث الخرائط الجيولوجية وقاعدة بيانات الثروات المعدنية.

وأعرب الوزير عن سعادته بانطباعات الوفد الإيجابية ورغبتهم في التعاون وإقامة شراكات في قطاع التعدين لإطلاق إمكاناته الكاملة، مشيدًا بمبادرتهم لإبراز التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع التعدين المصري عبر مختلف قنوات التواصل.

وحضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومن الجانب الأسترالي دوج هوراك، الرئيس التنفيذي للمجموعة الأسترالية الإفريقية للتعدين والطاقة التي تضم أكثر من 100 شركة تعمل في مجالات التعدين والبترول والغاز، وهوارد جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة «مارفيل جولد»، وجاكوباس جران، ممثل شركة SRK، وكولين روبون، مدير الاستكشاف في الشركة نفسها، وشريف أندراوس، رئيس قطاع الموارد الطبيعية العالمية والطاقة بشركة BDO، وتيموثي ليفزي، استشاري شركة «ليلانتوس» للاستشارات المحدودة.






