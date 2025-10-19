أعربت الفنانة منة شلبي، عن شعورها بأنها كانت «محظوظة للغاية» في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أن أول عمل درامي كبير شاركت فيه كان مسلسل «أين قلبي»، مع الفنانة يسرا والمخرج مجدي أبو عميرة.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» إلى تجسيد دور «توحة» الفتاة الشريرة، والذي التصق بها في الشارع، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، قائلة: «أنا أذكر كنت أصور أحد الأفلام في شبرا، مشي ورايا الأطفال وقعدوا يرددوا توحة الشردوحة».

وتطرقت إلى التغير الشكلي الذي طرأ عليها، مؤكدة أن قرار إنقاص وزنها كان مدفوعا في المقام الأول بطموحها الفني.

وتابعت: «أنا معقدة من التخن»، لافتة إلى شعورها بأن وزنها الزائد كان سيحصرها في أدوار أكبر من سنها بكثير، لا سيما بعد فيلمي «الساحر وبحب السيما»، معقبة: «مكنتش عارفة ألبس، وكنت أريد أن أكون حرة في الأدوار التي أستطيع أداءها، قررت أخسر وزني بسبب الشغل، وأصبحت مبسوطة كبنت؛ لأن لبسي سيكون أحسن».

وأشادت الإعلامية لميس الحديدي، بتصريحاتها خلال إحدى ندوات مهرجان الجونة التي قالت خلالها «أنا بعرف قيمتي وأنا بمضي العقد، لكن بسيب قيمتي على باب الاستوديو».

وأوضحت أنها تؤمن بضرورة أن يظل الممثل «هاويا» ليعطي أفضل ما لديه، لكن مع مرور الوقت، لا بد أن يتقاضى «أجر محترف» ويصبح «هاويا ولكن بأجر محترف».

وشددت أنها تترك «أجر المحترف» بمجرد دخولها موقع التصوير، لتنغمس في متعة البحث عن الشخصية، وتحدي توصيل مشاعرها بصدق وحقيقة، سواء كانت حبا أو غضبا أو غيرها من المشاعر.