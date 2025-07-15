يحل الأديب والمؤلف والشاعر والسيناريست والإعلامي يوسف معاطي ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، وذلك بعد غيابه عن الأضواء دام 20 سنة.

وأعلن د. عمرو الليثي عبر مقطع فيديو للترويج لحديثه مع المؤلف والسيناريست يوسف معاطي، أن الحوار سيذاع على مدار 4 حلقات من البرنامج، وتذاع الحلقات بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال: "في واحد من الناس النهاردة معانا.. انفراد عظيم وحدث مهم جدًا، الأديب والشاعر والإعلامي الكبير والسيناريست العظيم والمؤلف الرائع اللي غاب عننا سنين طويلة.. لأول مرة وانفراد وحصري في واحد من الناس.. الأستاذ يوسف معاطي."

ورد الكاتب يوسف معاطي، قائلًا: "بشكرك جدًا جدًا.. وإحنا صداقة عمر وفرصة جميلة إننا نلتقي قدام الناس مع بعض.. ونحكي عن أيام جميلة عشناها مع بعض."

وفي ظهوره الأول بعد غياب سنوات يحكي معاطي عن رحلة فنية وثقافية تكشف أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية وأسباب غيابه عن الساحة الفنية وعودته، مرورًا بنشأته وانطلاقه في عالم الفن والأدب والثقافة.

كما تتناول الحلقات أبرز المحطات الفنية في حياة معاطي وأبرز أعماله الفنية والإعلامية والأدبية، كما تتطرق الحلقات إلى حياته الخاصة وأسرته وعائلته، بالإضافة إلى العديد من الأسرار والكواليس التي تذاع لأول مرة عبر الشاشة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" عبر شاشة قناة الحياة يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في التاسعة والنصف مساء.