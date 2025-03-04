السكان يفرون من منطقة حدودية بعد اشتباك القوات الأفغانية والباكستانية

قال مسؤول باكستاني إن السكان فروا من منطقة حدودية بين أفغانستان وباكستان، بعد اشتباك قوات الجانبين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ويعد هذا ثاني يوم يشهد اشتباكا بين الجانبين في نقطة توركان الحدودية، التي تم إغلاقها منذ 21 فبراير الماضي بسبب خلاف بين الدولتين الجارتين.

وقال المسؤول الباكستاني، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، إن تبادل إطلاق النار مساء أمس الاثنين أثار الخوف والذعر بين السكان.

Tوقد فر السكان إلى أماكن آمنة ، بعدما تبادلت القوات الأمنية على الجانبين إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأوضح المسؤول" الوضع مازال متوترا، وقوات الأمن في حالة تأهب قصوى". وقد أصيب ثلاثة من أفراد الأمن الباكستانيين في أحدث اشتباك. ولم يتم تسجيل خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية في كابول عبد المتين قاني اليوم الثلاثاء إن السلطات ستواصل جهودها لحل المسألة من خلال المباحثات.