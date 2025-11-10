رئيسة وزراء اليابان تدافع عن تصريحاتها بشأن تايوان بعد انتقادات صينية

دافعت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، اليوم الاثنين، عن وصفها للصراع حول تايوان بأنه قد يشكل خطرا وجوديا على اليابان، وذلك بعد أن اتهمها دبلوماسي صيني بالتدخل في الشئون الداخلية لبكين.

وكانت تاكايشي، قد صرحت يوم الجمعة الماضي بأنه إذا تم استخدام القوة العسكرية في أي صراع حول تايوان، بما في ذلك استخدام السفن الحربية، فقد يتم اعتبار ذلك "وضعا يهدد بقاء" اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويكتسب هذا التصنيف أهمية بالغة، إذ يوفر مبررا قانونيا لليابان يسمح لها بنشر جيشها للمساعدة في الدفاع عن دول صديقة.

وقالت تاكايشي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال في البرلمان لتوضيح موقفها بشأن المسألة: "على الرغم من أنني ذكرت عددا من السيناريوهات المحتملة، فقد أشرت أيضا إلى أن الحكومة ستقرر حكما شاملا بشأن ما إذا كان الوضع يشكل "وضعا مهددا للبقاء" مع الأخذ في الاعتبار كل المعلومات المتاحة".

وأثارت تصريحات تاكايشي، يوم الجمعة الماضي غضب شو جيان، القنصل العام للصين في مدينة أوساكا بغربي اليابان، الذي كتب منشورا على منصة إكس، قائلا: "إن موقف اليابان باعتبار حدوث أي طارئ حول تايوان تهديدا لبقائها يمثل مسارا كارثيا اختاره سياسيون حمقى".

وكتب شيو، في منشور منفصل، وفقا لموقع "جابان فوروارد"، النسخة التي تصدر باللغة الإنجليزية لصحيفة سانكي شيمبون: "إذا واصلتي دس رقبتك القذرة في ما لا يعنيك، فسيتم قطعها على الفور. هل أنت مستعدة لذلك؟".

وتم حذف المنشور لاحقا.